Gremio vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019 | Fuente: Conmebol

Palmeiras vs. Gremio protagonizarán este martes, 20 de agosto, en Porto Alegre el primero de los dos duelos brasileños de cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana) y lo podrás seguir minuto a minuto en RPP.pe



Gremio, del exgoleador Renato Gaúcho, recibirá al equipo del exseleccionador Luiz Felipe Scolari en la ida de los cuartos de final y, a diferencia del partido del sábado por la Liga brasileña, cuando usó a sus reservas, ahora pondrá a toda su fuerza máxima.



Gaúcho ha optado por mantener la misma alineación con la que el equipo venció al Atlético Paranaense en las semifinales de la Copa do Brasil, pero no podrá contar con el lateral derecho Léo Moura, quien siente molestias en una pierna.



Palmeiras también tendrá una baja en la misma banda derecha, pues Mayke será operado en la pierna ídem como consecuencia de una lesión que sufrió en el empate 1-1 con Gremio en la decimoquinta jornada del Campeonato Brasileño. Su puesto será ocupado por Marcos Rocha, quien venía jugando como titular, ya que Fabiano fue cedido por un año al Boavista portugués. (EFE)



Gremio vs. Palmeiras: alineaciones probables:

Gremio: Paulo Victor; Léo Gomes, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson; Everton y André. Entrenador: Renato Gaúcho.



Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Victor Luís; Thiago Santos, Bruno Henrique, Lucas Lima; Raphael Veiga, Dudu y Ángel Borja o Deyverson. Entrenador: Luiz Felipe Scolari.



Estadio: Arena do Gremio, en Porto Alegre.

Hora: 7:30 p.m.