Huracán, que no tenía posibilidades de clasificarse para los octavos de final, goleó este miércoles por 3-0 en la sexta y última jornada del Grupo B al Deportivo Lara venezolano, que quedó tercero y jugará la Copa Sudamericana.



Dos goles fueron en el primer tiempo. El 1-0 lo hizo Lucas Gamba a los 24 minutos y el otro fue obra de Andrés Chávez, cuatro minutos más tarde. Chávez anotó el 3-0 definitivo a los 65 minutos.



Huracán, que no tenía posibilidades de clasificarse ni para la Copa Sudamericana, logró así su primera victoria en el torneo. El Deportivo Lara, que necesitaba un triunfo y que el Emelec ecuatoriano no venciera al Cruzeiro (los ecuatorianos ganaron 1-2), quedó tercero y jugará la Sudamericana.



El líder del Grupo B fue Cruzeiro con 15 puntos, seguido por el Emelec con nueve, el Deportivo Lara con cinco y Huracán con cuatro. Néstor Apuzzo se hizo cargo del banquillo del Globo de forma interina tras la renuncia de Antonio 'el Turco' Mohamed por malos resultados. EFE