Inter de Porto Alegre vs Always Ready | Fuente: @SCInternacional

Inter de Porto Alegre vs. Always Ready EN VIVO | Hoy, miércoles 26 de mayo desde las 5:00 p.m. en Perú. (6:00 p.m. en Bolivia / 7:00 p.m. Brasil). No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Sudamérica. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Inter de Porto Alegre vs Always Ready: transmisión minuto a minuto