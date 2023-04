Con Advíncula, Boca logró su primera victoria en la Copa Libertadores 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LUIS ROBAYO

Este martes, Luis Advíncula fue titular en el partido que Boca Juniors le ganó 2-1 al Pereira por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En la segunda mitad, a poco del tiempo de descuento, Luis Advíncula firmó un golazo desde fuera del área con la pierna zurda. Luego de su anotación en Boca Juniors, el internacional con la Selección Peruana habló brevemente con la prensa argentina y allí fue consultado sobre su anotación. A modo de broma, el lateral derecho apuntó que fue de casualidad.

"Me equivoqué. Eso no pasa nunca más (risas). Esperemos que sí, pero esta vez me equivoqué. La gente estaba molesta con nosotros, teníamos tres partidos sin ganar y somos un equipo grande. Se les entiende (reclamos). Nosotros queremos hacer las cosas bien", dijo Advíncula.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo





Luis Advíncula y un golazo para enmarca en Boca

Así fue el golazo del peruano Luis Advíncula. | Fuente: ESPN

Posteriormente, el defensa fue consultado sobre los cánticos de la hinchada xeneize, que les puso gran presión para llevarse el resultado a favor.

"Se entiende. Necesitábamos ganar un partido y esperamos seguir así", indicó el popular 'Bolt'.

Luego, a Luis Advíncula se le preguntó por Sporting Cristal, su excojunto. Y es que los rimenses visitan a River Plate el miércoles en el Estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires por el Grupo D.

"Ayer (lunes) estuve con ello y esperamos que sí (puedan ganar)", manifestó el internacional con la Selección Peruana, con pasado en Hoffenheim, Ponte Preta y Newell's Old Boys.

Hay que tener en cuenta uando faltaban 14 minutos para que acabe el cotejo en La Bomboera, en un contraataque, Boca volvió a exhibir sus horrores defensivos, y con un pase simple, Arley Rodríguez metió un pase en diagonal para la llegada por la izquierda de Fory, que llegó libre de marcas para vencer a Romero con un tiro cruzado.

No obstante, el xeneize encontró dos buenas tantos para llegar a los cuatro puntos en su grupo de la Copa Libertadores.

NUESTROS PODCAST

La FDA aprobó un tratamiento para las personas que tienen un sudor exagerado por sus axilas

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el parche de control de sudor de 3 minutos Brella de Candesant Biomedical para el tratamiento de pacientes adultos con hiperhidrosis axilar primaria. 1 Brella utiliza la tecnología patentada de termólisis alcalina dirigida (TAT) de Candesant para reducir la sudoración excesiva de las axilas, así como los impactos negativos asociados con la sudoración excesiva durante las actividades diarias. El tratamiento en el consultorio no es invasivo, no requiere agujas ni aluminio, y brinda a los pacientes resultados que duran de 3 a 4 meses.