Melgar de Arequipa en la Copa Libertadores. | Fuente: AFP - Twitter

En un partido reñido, FBC Melgar consiguió su primer triunfo en la Copa Libertadores 2019 al superar 1-0 a Junior de Colombia en la UNSA de Arequipa. Este resultado es importante para que el ‘Dominó’ mantenga esperanzas de clasificación a la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, Melgar fue víctima de una dura crítica del ex crack de la Selección de Colombia, Faustino Asprilla, que no puede creer que Junior haya perdido con un equipo “que no sabe ni patear”.

“Todavía me estoy preguntando; cómo hace el Junior para perder con un equipo que no sabe ni patear”, publicó el ‘Tino’ Asprilla en Twitter.

Melgar ganó a Junior con gol de Giancarlo Carmona (72’) y sumó cuatro puntos en el Grupo F de la Libertadores. Su próximo partido será ante San Lorenzo en Argentina el 9 de abril.