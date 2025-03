"Conmebol nunca hace nada": Vinicius Junior apoyó a juvenil de Palmeiras que lloró tras sufrir insultos racistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con apenas 18 años, el futbolista brasileño Luighi Hanri Sousa Santos de Palmeiras sufrió los insultos racistas de los hinchas de Cerro Porteño al término del partido contra el equipo paraguayo, correspondiente a la Copa Libertadores Sub 20.

En plena entrevista, Luighi denunció ante la cámara el acto racista de los aficionados y rompió en llanto.

"¿En serio no me vas a preguntar por eso? ¿Me vas a preguntar por el partido? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por eso? Lo que hicieron conmigo fue un crimen ¿Qué va a hacer la Conmebol sobre esto? Y tú, no me ibas a preguntar, ¿verdad?", recriminó el futbolista al periodista.

Palmeiras ganó 3-0 a Cerro Porteño con un doblete de Riquelme Fillipi y un tanto de Erick Machado. El partido no fue suspendido por el árbitro pese que lo pasaba en la cancha.

A través de sus redes sociales, Palmeiras repudió los hechos y anunció que pedirá una dura sanción contra Cerro Porteño. "¿Hasta cuándo se seguirá ignorando el racismo? ¡Eres gigante, Luighi!", escribió.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Até quando o racismo será negligenciado?



Você é gigante, Luighi! 👏🏿 pic.twitter.com/DyEHhXbk61 — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 7, 2025

Vinicius apoyó a jugador de Palmeiras

La estrella del Real Madrid Vinicius Junior se solidarizó con Luighi Hanri mediante un duro mensaje contra la Conmebol.

"Felicitaciones por el posicionamiento, hermano. Es triste, pero mantente fuerte. Vamos juntos en esa lucha", afirmó en su historia de Instagram.



"¿Hasta cuándo, Conmebol? Ustedes nunca hacen nada. NUNCA!!!!! (sic)", sentenció 'Vini', que en su momento también sufrió de racismo en los estados de España.