Paolo Guerrero disputa el balón con Luis Mago en la Copa Libertadores. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JAVIER TORRES

Internacional debutó en la Copa Libertadores este martes, visitando a la Universidad de Chile. El peruano Paolo Guerrero fue titular con el cuadro brasilero y no pasó desapercibido por el hincha local.

Los presentes en el Estadio Nacional de Chile se hicieron sentir con pifias cuando el delantero de la Selección Peruana tocó el balón. Y en la narración de Fox Sports resaltaron el suceso.

"Silbidos para el peruano. Esto tiene que ver con algo politico, ¿no? Chile y Perú no se llevan muy bien. Me parece. Si no, no tiene sentido", dijo el 'Bambino' Pons, relator del encuentro. "Y si no fuera asi, muchas vceces es silbar a la gran figura", agregó el comentarista, Javier Tabares. "Una estupidez", complementó el narrador.

El próximo martes 11 de febrero, el equipo de Paolo Guerrero jugará el partido de vuelta en Brasil. El vencedor de esta llave se cruzará en la tercera ronda con el vencedor de la serie entre el Deportes Tolima de Colombia y el Macará de Ecuador.