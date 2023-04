Reinaldo 'Mostaza' Merlo sobre Paolo Guerrero: "Es muy importante para Racing"

Paolo Guerrero celebra con Racing Club. | Fuente: ESPN

Racing Club es la nueva casa de Paolo Guerrero, que anotó un gol en su debut en la Copa Libertadores 2023. El delantero peruano de 39 años cuenta con el respaldo del entrenador Fernando Gago y hasta figuras históricas han aprobado su rendimiento.

La leyenda de Racing Club, Reinaldo 'Mostaza' Merlo, dialogó con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias. El experimentado entrenador destacó el momento de Guerrero que llegó al fútbol argentino proveniente del Avaí de Brasil.

"Hasta ahora, Paolo está jugando seguido. Lo veo bien físicamente y Racing está muy contento con él", sostuvo. Y agregó que "lo importante de Paolo es que él rinde muy bien y ayuda a los compañeros. Aguanta bien de espalda, tiene remate al gol y está en el área. Es muy importante para Racing".

Merlo, además, indicó sobre el hecho que Guererro use la camiseta número '22', que llevó por muchos años el atacante Diego Milito. "Milito usó la camiseta 22 que lleva Paolo Guerrero ahora. Son jugadores distintos. Paolo es más de área".

Paolo Guerrero en el clásico ante Independiente

"Creo que Paolo tiene chances de anotar en el clásico ante Independiente. Cuando tiene la pelota en el área, es gol seguro", sostuvo Merlo que desea que elexjugador de Bayern Munich y Hamburgo continúe en el fútbol argentino.

"Yo, desde fuera, veo que le va bien a Paolo y me gustaría que continúe en el fútbol argentino", concluyó.

Paolo Guerrero firmó por una temporada con Racing Club. | Fuente: Conmebol

Paolo Guerrero: "Si dejo de jugar al fútbol, no puedo vivir"

El delantero Paolo Guerrero de Racing Club tiene las metas establecidas. Está enfocado en mejorar día a día para rendir a lo máximo cada vez que se coloca la camiseta de la 'Academia'.

En una entrevista de la Conmebol, Guerrero señaló a sus 39 años que "mi vida, mi pasión, si dejo de jugar al fútbol, no puedo vivir. Yo como fútbol, duermo fútbol y pienso fútbol".

"A veces mi familia me ve viajando y piensa que estoy preocupado, pero no... estoy pensando en fútbol. Qué es lo que hice en el entrenamiento, qué hice en el partido o qué debía hacer, qué me faltó, cómo puedo mejorar, por qué no le pegué así, o por qué definí mal o por qúe hice el gol o cómo se me presentó la jugada y muchas cosas más", agregó el '9'.

Paolo Guererro, que es el goleador histórico de la Selección Peruana, dijo que "mi cabeza es una máquina, pero de pensar fútbol. Yo creo que para el fútbol no hay edad", manifestó.





