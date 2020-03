Peñarol vs. Atlético Paranaense se enfrentan por la primera fecha del grupo C. | Fuente: CONMEBOL Libertadores

Peñarol vs. Atlético Paranaense EN VIVO | Hoy martes 3 de marzo desde las 7:30 p.m. (hora peruana y 9:30 p.m. en Uruguay) el 'Huracán' recibe a los 'Aurinegros' de Montevideo. No te pierdas este emocionante encuentro de la primera fase del grupo C de la Copa Libertadores. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Fecha y hora del Peñarol vs. Atlético Paranaense

Martes 3 de marzo a las 7:30 p.m. (hora peruana y 9:30 p.m. en Uruguay)

Lugar

Arena da Baixada de Paraná

Peñarol vs. Atlético Paranaense: transmisión minuto a minuto