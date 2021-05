Presidente de River Plate: "No nos arrepentimos de no inscribir a 50 jugadores en Libertadores" | Fuente: AFP

Este miércoles River Plate se medirá ante Santa Fe por la Copa Libertadores en un contexto impensado para el club 'millonario' al contar con solo doce jugadores habilitados para el encuentro, siendo uno de ellos Enzo Pérez que tendrá que ponerse los guantes de arqueros.

Como se recuerda, esta problemática inició luego de que el cuadro argentino presentará 25 contagios de coronavirus y no pudiera contar con más jugadores, ya que tuvo la chance de inscribir a 50 en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, pero solo habilitó a 32 de ellos.

Por su parte, Rodolfo D'onofrio, presidente del club, indicó que fue una buena decisión: "No nos arrepentimos de no inscribir 50 jugadores en la Copa Libertadores, estamos convencidos de lo que hicimos. Tiene que ver con lo que River Plate tiene como idea en los últimos años, desde que trabajamos con con Marcelo (Gallardo)", sostuvo en diálogo ESPN.

Sobre los motivos, agregó: "Es ridículo, para nosotros, jugar con chicos que no están preparados y perturbarle el crecimiento lógico del jugador. Estamos jugando una copa que es del nivel de la Copa Libertadores, no vamos a jugarla con chicos de 15 o 16 años, los perjudicamos y exponemos. El caso del arquero con Boca el otro día, atajó todo. Pero, ¿qué pasaba si le anotaban cuatro goles? Se le cortaba la carrera, no volvía a ser más arquero de River Plate".

"Este es el cuidado que hacemos con los chicos en River, nunca Gallardo usa a un chico a que lo salve de algo. No podemos llenar una lista debido a que tenemos que ir a jugar, finalizó el dirigente argentino.

