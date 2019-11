Hincha de River Plate: "Me quedé sin trabajo por venir a ver la final" | Fuente: AFP

Hay hinchas que están dispuestos a hacer cualquier cosa por apoyar a su equipo en el estadio. Unos viajan durante horas y hasta días para alentarlo en donde juegue, y otros son capaces hasta de perder un trabajo. Este es el caso de Brian Quintero, un ferviente hincha de River Plate que renunció a su empresa por ver al conjunto millonario en la final de la Copa Libertadores.

"Me quedé sin trabajo por decisión propia, quise venir a ver a River. Trabajo en una fábrica pero yo quería ver a River. En el últmo día le avisé a mi mamá que me iba y no le quedó otra que decirme que venga. Soy hincha porque me lo inculcaron desde pequeño", declaró Brian Quintero para Rotativa del Aire segunda edición de RPP Noticias.

De esta manera el hincha argentino estará presente en el estadio Monumental para alentar a su equipo a todo pulmón. Las puertas del escenario se abrirán a las 10:00 de la mañana.

River Plate vs. Flamengo se enfrentarán este sábado 23 de noviembre en el estadio Monumental a las 3:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se disputará por primera vez a final única.