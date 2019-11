Marcelo Gallardo habló de la final de la Copa Libertadores. | Fuente: River Plate

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, lamentó que la final de la Copa Libertadores 2019 no se dispute en Santiago de Chile. Señaló que el cambio de sede provocará una profunda tristeza a los hinchas que no podrán asistir al partido, que ahora, se jugará en el Monumental de Ate en Lima.

“No sé si estamos preparados culturalmente en nuestro continente para este tipo de cambios. El hincha es el que más sufre esto porque no está acostumbrado y las distancias en Sudamérica son largas. Ya tuvimos un problema el año pasado de no poder disfrutar la final con nuestra gente. Hay una doble desilusión en los hinchas por no poder disfrutar de esta final”, señaló Gallardo que recordó que la final anterior de la Copa se disputó en Madrid.

Sin embargo, el 'Muñeco' reconoció luego que la decisión de la Conmebol es “razonable”, ya que en Santiago no se podía jugar debido a la crisis política y social en Chile. Aunque volvió a tocar la situación que vivirán los hinchas que habían programado viajar a la capital chilena.

"Lamento realmente al hincha que hizo mucho esfuerzo en las últimas semanas para tener la posibilidad de estar en Santiago, que no iban a ser muchos encima, después con el cambio de sede es un doble esfuerzo más", destacó.

River Plate enfrentará a Flamengo en la final de la Copa en el Monumental de Ate, en el choque del 23 de noviembre a partir de las 3 de la tarde (hora peruana).