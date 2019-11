Maxi Palma en RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

A un día de la final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo, el periodista de Fox Sports Maxi López hizo un alto a la cobertura y llegó este viernes a las instalaciones de RPP Noticias.

Palma se declaró un ferviente seguidor de Real Garcilaso, club que lo nombró como un hincha honorario. “A los hinchas del Real Garcilaso, seguir acompañando este proyecto que es muy interesante. Es un equipo joven con 10 años, que trata de codearse con los mejores y lo hace muy bien”, señaló en el programa Ampliación de Noticias.

“Voy a poner mi raíz en este país con Real Garcilaso”, agregó el conocido periodista argentino, que lució la camiseta del club cusqueño.

Cabe precisar, que Palma le pidió hace un día al presidente de Real Garcilaso salir con el equipo para el enfrentamiento ante Universitario de Deportes, en el Monumental de Ate.

Palma también destacó que Lima será el centro de atención de 196 países por la final de la Copa Libertadores. "Son 196 países que van a estar mirándolos a ustedes. Por eso digo que para mí lo más importante es mostrar la fiesta y que no haya violencia. Conozco a Perú y a los peruanos y no me tienen que convencer”, sostuvo.

