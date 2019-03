San Lorenzo y Junior se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. | Fuente: Prensa San Lorenzo-Prensa Junior

El San Lorenzo, que lleva 15 partidos sin victorias, recibirá este miércoles 13 de marzo a las 5:15 de la tarde (hora peruana) al Junior de Barranquilla, invicto y tercero en la Liga colombiana, en la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. Este partido será transmitido por la señal de Fox Sports. El técnico del equipo azulgrana, Jorge Almirón, no ganó ni un partido desde que asumió el cargo, a comienzos de noviembre de 2018.



San Lorenzo viene de sufrir una dolorosa derrota por 3-0 ante Boca Juniors este sábado por el torneo domestico. "Fue un momento duro por eso no hablé después del partido. En ningún momento pensé en irme, tenemos un partido muy importante el miércoles", dijo Almirón tras la derrota ante el Xeneize. "Yo soy parte del equipo, no me desligo de la responsabilidad. Lo del fin de semana fue un golpe duro pero hay gente que se queda tirada en el piso y otra que se levanta, nosotros tenemos una final el miércoles", añadió.

El Junior de Barranquilla, en cambio, llega a este partido en un gran momento. Los Tiburones son terceros de la Liga colombiana con 19 puntos, producto de cinco triunfos, cuatro empates y ninguna derrota. Los dirigidos por Luis Fernando Suárez empataron este sábado sin goles ante el Atlético Bucaramanga. Suárez mandó al campo un equipo alternativo para que los habituales titulares lleguen en óptimas condiciones físicas al partido de este miércoles.

El defensa Rafael Pérez, el delantero Michael Rangel y el centrocampista Leonardo Pico se recuperaron de sus lesiones y están a disposición del entrenador. En cambio, el defensa Jefferson Gómez todavía no tiene al alta médica. El Junior de Barranquilla tuvo un traspié en su debut en la Copa Libertadores y perdió ante el Palmeiras brasileño por 0-2 en la ida. EFE



⚽️Bajo la lluvia realizamos nuestro último entrenamiento antes de enfrentar a San Lorenzo por #CONMEBOLLibertadores🏆#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/ndyKg10VQG — Club Junior FC (@JuniorClubSA) 13 de marzo de 2019