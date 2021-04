Santos recibe a Barcelona por el Grupo C de la Copa Libertadores | Fuente: Conmebol

Santos vs. Barcelona SC EN VIVO | Hoy, martes 20 de abril, desde las 17:15 horas en Perú y Ecuador (19:15 hora brasileña), el 'peixe' recibe a los ecuatorianos en el estreno del certamen continental. No te pierdas este emocionante encuentro del Grupo C de la Copa Libertadores. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

ALINEACIONES:

Santos: Joao Paulo; Madson, Kaiky, Luan Peres, Pará; Alison, Felipe Jonatan, Marinho, Gabriel Pirani, Yeferson Soteldo; Marcos Leonardo.

Barcelona SC: Javier Burrai; Bruno Piñatares, Luis Fernando León, William Riveros, Mario Pineida; Nixon Medina, Byron Castillo, Michael Hoyos, Damián Díaz, Emmanuel Martínez; Carlos Garcés.

Fecha y hora del Santos vs. Barcelona SC

El duelo entre Santos vs. Barcelona SC se jugará este martes 20 de abril, a partir de las 5:15 p.m. (hora peruana). En Ecuador serán las 5:15 p.m.





