Sport Huancayo y Sporting Cristal serán los primeros clubes peruanos en conocer a sus rivales en la Copa Libertadores. Este miércoles, 21 de diciembre, se realizará el sorteo de la fase 1 del torneo continental, en la sede de la Conmebol en Luque, Asunción.

La Conmebol ha dado a conocer los bombos de la Fase 1 de la Copa Libertadores. El 'Rojo Matador' está en el bolillero 2 y sus posibles rivales son Nacional (Uruguay), El Nacional (Ecuador) y Zamora (Venezuela), que están en el bolillero 1.

Los partidos de ida y vuelta se jugará entres las semanas del 8 de febrero y 15 de febrero. Los tres ganadores de llave avanzarán a la Fase 2 y serán ubicados en el bolillero 2.

Bolilleros de la Fase 1 de Libertadores

Bolillero 1 Bolillero 2 Nacional Sport Huancayo El Nacional Nacional Potosí Zamora Boston River

Sporting Cristal arrancará su participación en esta instancia y está en el bolillero 1.Y entre sus posibles rivales están: U. Católica, Carabobo, Magallanes, Curicó Unido, Dep. Maldonado, y alguno de los tres ganadores de la Fase 1. Lo duelos están programados para el 22 de febrero y el 1 de marzo.





En tanto, Alianza Lima y Melgar, que clasificaron directo a la fase de grupos, recién conocerán a sus rivales el 22 de marzo.

Bolilleros de la Fase 2 de Libertadores

Bolillero 1 Bolillero 2 Atlético Mineiro U. Católica Cerro Porteño Carabobo Sporting Cristal Magallanes Independiente Medellín Curicó Unido Millonarios Dep. Maldonado Huracán E1 Always Ready E2 Fortaleza

E3





¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2023?

El sorteo de la fase preliminar se realizará este miércoles 21 de diciembre en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. La cita es a las 10:00 a.m. (hora peruana).

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el sorteo de la Copa Libertadores 2023?

El sorteo será transmitido por ESPN y Pluto TV. No te pierdas ningún detalle en la web de RPP.pe



Sorteo de Libertadores: horario en el mundo

Perú: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Argentina: 12:00 m.

Brasil: 12:00 m.

Chile: 12:00 m.

Paraguay: 12:00 m.

Uruguay: 12:00 m.



El calendario de la Copa Libertadores 2023

Fase preliminar :

Fase 1: semanas 8/2 y 15/2.

Fase 2: semanas 22/2 y 1/3.

Fase 3: semanas 8/3 y 15/3.

Sorteo fase de grupos :

Semana 22/3.

Fase de grupos :

Fecha 1: semana 5/4.

Fecha 2: semana 19/4.

Fecha 3: semana 3/5.

Fecha 4: semana 24/5.

Fecha 5: semana 7/6.

Fecha 6: semana 28/6.

Sorteo octavos de final :

Semana 5/7.

Octavos de final :

Partidos de ida: semana 19/7.

Partidos de vuelta: semana 26/7.

Cuartos de final :

Partidos de ida: semana 23/8.

Partidos de vuelta: semana 30/8.

Semifinales :

Partidos de ida: semana 27/9.

Partidos de vuelta: semana 4/10.

Final :

Sábado 11/11 (A confirmar).

