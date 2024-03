18/03/2024

El fútbol peruano tiene como representantes a Universitario de Deportes y Alianza Lima, quienes de acuerdo con el ránking Conmebol quedaron establecidos en el Bombo 3 del torneo, lo que significa que en fase de grupos no se enfrentarán entre ellos ni chocarán con los equipos que formen parte de este. Es decir, no jugarán contra San Lorenzo, The Strongest, Deporti Táchira, Rosario Central, Millonarios ni Talleres.