Universitario de Deportes celebrará sus 101 años con un evento en la explanada del Monumental

Universitario de Deportes vivió a lo grande su centenario. Lo recibió siendo campeón frente a su clásico rival y lo cerrará como vigente bicampeón del fútbol peruano. Ahora, la institución busca festejar por todo lo alto un nuevo aniversario.

Este jueves 7 de agosto, la 'U' cumple 101 años de fundación, y la celebración la llevará a cabo un día después, el viernes 8 de agosto, en la explanada del Estadio Monumental U Marathon, con un evento exclusivo para su hinchada que arrancará a las 7:00 p. m. y contará con música en vivo, homenajes y sorpresas.

Como parte de lo que se ofrece, hay bebidas ilimitadas, un variado servicio de catering, shows de bandas invitadas -entre ellas, Orquesta Candela y Combinación de la Habana- y un meet and greet con leyendas del club. Además, cada entrada incluye un boleto para la tribuna occidente en el partido entre Universitario y Sport Boys, del día sábado 9.

Los boletos para el evento de los 101 años de Universitario de Deportes pueden adquirirse en Ticketmaster y tienen un valor de 399.90 soles para socios y socios adherentes, y 499.90 para la hinchada en general. Asimismo, hay Zona Boxes (para seis personas) a 3249.90 soles.

Universitario de Deportes en la Liga1

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Los cremas llegan a este encuentro tras ganarle 2-0 a Alianza Universidad de Huánuco en el Heraclio Tapia, con goles de José Rivera y Jairo Vélez.

Ese resultado ubica a los cremas en el tercer puesto de la tabla de posiciones, con diez unidades. Sporting Cristal tiene el mismo puntaje, pero se ubica en el segundo lugar por diferencia de goles. El puntero es Cusco FC.

¿Rodrigo Ureña se va de Universitario?

El nombre de Rodrigo Ureña sonó fuerte como posibilidad para llegar al fútbol mexicano previo al inicio del Torneo Clausura. El volante chileno aclaró que tiene el foco puesto en rendir lo mejor posible con Universitario.

“Lo único que he intentado hacer es dedicarme a jugar, mi profesionalismo, de poder hacer las cosas bien por el club y ser en mi puesto un jugador relevante. Hoy estoy enfocado 100 % en la ‘U’, vengo haciéndolo hace tres años. Me dedico a jugar partido a partido, nunca me guardo nada ni para el partido que viene. Siempre el partido más importante es el del fin de semana y el de ahora para nosotros es ante Sport Boys”, señaló.

Ureña detalló que no cuenta con un agente, por lo que las veces que fue buscado desde otro equipo se contactaron directamente con Universitario, dueño de su pase.

“He escuchado en varios lugares que mi representante... Yo me manejo solo desde hace muchos años, no tengo representante. Las veces que se acercan directamente a los clubes a hablar o directamente de club a club”, dijo.

