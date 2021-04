Lo grande que es perdonar: Sporting Cristal y una dolorosa derrota ante Racing | COLUMNA | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUAN MABROMATA /

"Mira lo grande que es perdonar", dice el coro en un tema del cantante Vico C. Y anoche, mientras el balón rodaba en el Cilindro de Avellaneda, se la cantaron a Sporting Cristal. Porque el campeón peruano se pasó de relajo y le condonó la vida a Racing, le dio alas. Le dio color. Y la historia acabó siendo gris para los 'celestes'.

He visto el partido dos veces después de seguirlo en vivo durante la transmisión de RPP. Y la verdad es que Cristal hizo un partido serio. Ejecutó su plan, con cosas buenas y malas, pero lo hizo. Y destierro la palabra competir, porque creo que el equipo de Roberto Mosquera si se ajustó mejor a lo que te demanda la Libertadores, pero siempre hay algo que falta y el Sporting pedía a gritos un poco más de eficacia.

En el segundo tiempo vimos una mejor versión del equipo peruano. Racing estaba con 10 hombres y Cristal lo aprovechó. Lo explotó. Así encontró el empate, pero no pasó de eso. Tuvo innumerables oportunidades para anotar, ya sea por un desborde, juntanto gente en el medio o en un centro. Pero la pelota no entraba, no entraría jamás.

Y cuando mejor estaban los peruanos, en modo avasallador, llegó el gol de Racing. En el final del partido. Un equipo que solo aguantaba lo que hacían el rival, pero que sí fue lo suficientemente consciente para saber que una ocasión iba a tener y que esa tenía que acabar en gol. Cristal estuvo en otras.

No critico la intención de Sporting Cristal, porque a pesar de morir en ese campo de batalla que fue Avellenada, lo hizo de pie, como los grandes. Fue a la guerra, se puso en el frente de batalla, luchó, pero no acabó su tarea. Y eso es lo que más duele.

