La dura crítica de Paulo Autuori tras la derrota de Sporting Cristal: "El equipo tuvo temor de jugar en el primer tiempo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal sufrió una dura derrota 0-1 ante Cerro Porteño, en el Estadio Nacional. Este resultado lo deja con remotas posibilidades de acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2025.

Al término del partido, el entrenador celeste, Paulo Autuori, analizó la derrota de Cristal y evidenció su molestia por el accionar de sus dirigidos, especialmente en el primer tiempo en el cual llegó el tanto del triunfo paraguayo marcado por Juan Iturbe.

"Saco muchas conclusiones en todos los partidos, este no fue distinto. Tuvimos un equipo que tuvo temor de jugar en el primer tiempo, no hicimos lo que debimos haber hecho, en el segundo tiempo sí, tuvimos coraje, metimos el balón al ras del piso", señaló en conferencia de prensa.

"El equipo cuando tiene dificultades vuelve a comportamientos antiguos, que tienen que ver con juego directo a cada rato, nosotros queremos un juego distinto, en la segunda parte lo logramos hacer y somos un equipo más fuerte, es un proceso. Hay que sacar importantes conclusiones del partido y eso haremos con tranquilidad", agregó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Habló del gol que se perdió 'Canchita' Gonzales

A pesar de que Cerro Porteño contó con grandes de chances de marcar, Cristal tuvo la igualdad en los pies de Christofer Gonzales en la recta final del partido, tal como remarca el DT Autuori.

"Tenemos que jugar, estábamos allí sin tener condiciones de poder darle vuelta, tuvimos una oportunidad, no logramos meternos, pero el fútbol no es solo parte física y táctica, es mental, es algo que debemos trabajar un montón. La hinchada no puede apurar la jugada. Estamos trabajando mucho en los entrenamientos para cambiar eso", finalizó.

Cristal se quedó con 4 puntos y se ubica en la tercera posición del Grupo G, mientras Cerro Porteño lleva 7 unidades y está en el segundo lugar a falta de una fecha del final de la fase de grupos de la Libertadores.

¡Hermosa jugada y GOLAZO de Iturbe para el 1-0 de Cerro Porteño ante Sporting Cristal!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/RJhGLwXdvj — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2025

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2025: