Sporting Cristal vs. Always Ready EN VIVO: se enfrentan en Lima por la Fase 2 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. Always Ready EN VIVO: se enfrentan este martes 27 de febrero en el Estadio Nacional, en Lima (Perú). El partido corresponde a la vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024 y se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por RPP a nivel radial en los 89.7 FM, por la señal de ESPN en TV y vía streaming a través de STAR+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Uno de los retos más exigentes en su historia. Sporting Cristal no solo buscará darle vuelta a la goleada 6-1 que le propinó Always Ready en la ida -o en todo caso llevar la llave a la tanda de penales ganando por una diferencia de cinco goles- por el objetivo deportivo, sino que en juego está también una importante inyección económica.

De llegar a la Fase 3, el equipo rimense tendrá la posibilidad de luchar por clasificarse a la fase de grupos de Libertadores y si en caso pierde en esa instancia, pues sí o sí accederá a los grupos de la Copa Sudamericana. En ambos casos, solo llegar a esa etapa ya le garantizan sumas considerables por localías.

O Cristal consigue una remontada histórica o tira por la borda la competencia internacional de esta temporada. Los celestes, eso sí, acuden al duelo con mejores sensaciones de lo ocurrido en la ida tras golear a Mannucci por 0-4 en la Liga 1, donde Martín Cauteruccio, con un ‘hat-trick’, confirmó que es la principal arma para creer en recortar la diferencia en el global. El uruguayo ya tiene 14 anotaciones en seis partidos del año.

Always Ready, en tanto, igualó 1-1 con Independiente en la liga boliviana, teniendo en cuenta que se dio descanso a sus principales jugadores.

El técnico Enderson Moreira no podrá contar ni con Ignácio ni Leo Díaz, ambos expulsados en El Alto. Gianfranco Chávez ingresará a la defensa y estaría acompañado por Nicolás Pasquini en la zaga.

Yoshimar Yotún será titular para el duelo contra Always Ready en LimaFuente: Sporting Cristal

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Always Ready?

El partido por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores, entre Sporting Cristal vs. Always Ready, se llevará a cabo el martes 27 de febrero, con el conjunto celeste siendo local en el Estadio Nacional de Lima.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Always Ready?

El partido entre Sporting Cristal vs. Always Ready se jugará a las 7:30 p.m. de hora peruana, mientras que la hora de Bolivia el compromiso inicia a las 8:30 p.m. El árbitro designado es el uruguayo Gustavo Tejera.

Perú: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 4:30 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 7:30 p.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal ante Always Ready vía TV por Copa Libertadores?

El partido se podrá ver EN VIVO en el Perú por la señal de ESPN 5 y en el resto de Sudamérica a través de ESPN y en STAR+ vía streaming en dispositivos como smartphones, tablet, PC y más. En radio puedes escuchar el Sporting Cristal vs. Always Ready en los 89.7 FM de RPP, también en los 730 AM y sus diversas estaciones a nivel nacional. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.