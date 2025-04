Crónica de una crisis anunciada: las claves de la pobre actuación de Cristal ante Bolívar por Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un minuto. Sí, un solo minuto duró el dominio de Sporting Cristal en el Hernando Siles. Los Celestes, que vistieron de rojo en La Paz, como si de una premonición se tratase, se tiñeron de sangre. Cada ataque, cada remate y cada gol eran azotes para los peruanos.

Ninguno salva, excepto Diego Enriquez, de una de las peores presentaciones de los rimenses como visitantes en la Copa Libertadores. Y sí, es momento de cambiar el chip de que la altura influye. ¿Acaso no vimos el partido de Bolívar ante Cerro Porteño en Paraguay? ¡Anotaron dos goles! ¿Acaso no sabemos que Ramiro Vaca tiene una muy buena pegada desde fuera del área? ¡Sí, él hizo esos dos goles!

El planteamiento de Guillermo Farré —si es que lo tuvo— no estuvo "a la altura". Buscó presionar cuando, con los jugadores que tenía en el campo, era imposible hacerlo. En la volante colocó a Martín Távara y Jesús Pretell. Y si bien el segundo tiene buen despliegue y marca, el primero carece de ambas características. Sí, tiene buen fútbol, pero, ¿se necesitaba buen fútbol en este partido? Lo que necesitaba Cristal era tener marca, pero no esa marca de los diez primeros minutos, donde pegaron y pegaron de manera descontrolada. Necesitan una marca en bloque, escalonada, que rompiera las triangulaciones en ataque. Porque sí, Bolívar no solo le pega de afuera; Bolívar tiene fútbol, y del bueno. Y eso, Farré, no lo vio o no quiso ver.

No agarraron a nadie

Los primeros minutos fueron más luchados que jugados. Sporting Cristal salió a presionar, como si estuviera jugando en el Alberto Gallardo o en el Nacional. El recuerdo del buen partido ante Palmeiras le daba esa confianza. Pero, pasados los diez minutos, se ahogaron, y los volantes empezaron a perder los papeles. Távara y Prettel solo veían pasar el balón. Y cuando tenían la opción de recuperarlo, cometían faltas. Renegaban con el árbitro que, si tuviera un poco más de personalidad, los expulsaba. Si analizamos un poco más, dos de los tres goles de Bolívar salieron de disparos desde el borde del área, entre los defensores y los volantes. ¿Y quién hizo esos goles? Sí, Ramiro Vaca.

Pero no fueron los únicos. Maxloren Castro y Santiago González, que jugaron como extremos, se fueron quedando sin oxígeno. La misión que le encomendaron, hacer el recorrido, no lo llevaron a cabo. Las que recuperaban, las perdían rápidamente. Y cuando trataban de cubrir su zona, eran superados. Y aunque el cuadro boliviano jugaba poco por los lados, cuando lo hacían no tenían problemas en pisar el área y disparar al arco.

Nula creatividad

Pero, no marcar no fue el gran problema de Sporting Cristal. El cuadro del Rímac no pudo crear ni una sola jugada de peligro. De hecho, tuvo cero ocasiones claras de gol en comparación con las ocho de su rival. Es más, tuvo tan poco el balón que la estadística es aplastante: 75% para Bolívar y 25% para Sporting Cristal. Además, solo pudo concretar 164 pases, 300% menos que su rival (502).

Si tenemos que señalar a un jugador, sin que esto sea personal, es a Christofer Gonzales. 'Canchita', no solo desde su regreso a Sporting Cristal, sino desde su regreso al fútbol peruano con Universitario en la temporada pasada, no ha tenido un solo partido bueno. Y si bien las lesiones le han jugado una mala pasada, no ha brillado como en su primera etapa en la Celeste. Pero no es el único. Jostin Alarcón, el llamado a ser el revulsivo, solo ha tenido chispazos de buen fútbol, y Catriel Cabellos, que en Alianza Lima hacía un buen papel como interior, juntándose con los volantes y los delanteros, no está pasando por un buen momento. Y qué decir de Misael Sosa, que empezó como titular y ahora no es ni el tercer cambio en el equipo.

Pero no todo es de los jugadores y del cuerpo técnico. La dirigencia no ha tenido la capacidad de elegir correctamente a sus refuerzos. Sí, acertaron con Martín Cauteruccio y Santiago González, pero los hinchas tienen la sensación de que cada año se contrata menos y peor. Y eso, hoy por hoy, se ve reflejado en la Copa Libertadores.

Sea cual sea la decisión que se tome en la interna rimense, lo real es que, con cada mal resultado, el divorcio entre los fanáticos y la dirigencia crece más. Muy pocos se están salvando en esta campaña, y eso, en un club como Sporting Cristal, no se ha visto en muchos años.