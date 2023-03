Alejandro Hohberg renovó con Sporting Cristal para esta temporada. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Alejandro Hohberg, delantero de Sporting Cristal, habló en la previa de lo que será el encuentro de este jueves 16 (7:00 pm) ante Huracán por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2023. El atacante rimense aseguró que será muy importante el aliento de la hinchada.

"Ahora estamos enfocados en Huracán. Estamos agradecidos porque ante Nacional la gente acompañó y fue fundamental para la remontada. En Argentina también llegaron muchos hinchas del club, así que ahora nos toca a nosotros hacer un buen partido", dijo el delantero de 31 años.

En otro momento de la charla, Alejandro Hohberg también habló sobre su presente luego de marcar tres goles en el 4-4 ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1 Betsson 2023. "No me pongo a analizar en que lugar me pone la actuación del fin de semana. En lo personal me siento tranquilo, conforme y quiero seguir mejorando. Ahora tenemos a un entrenador que me pide otras cosas. Ahora me fijo más en movimientos y en ocupar posiciones a la hora de defender", señaló.

Sporting Cristal deberá vencer a Huracán este jueves 16 (7:00 pm) para avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.