Sporting Cristal se enfrenta a Independiente del Valle por la Copa Libertadores Sub 20 | Fuente: @LibertadoresU20

Sporting Cristal vs Independiente del Valle EN VIVO | Hoy, martes, 8 de febrero desde las 15:00 horas en Ecuador y Perú, el cuadro celestes se enfrenta al local por la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores Sub 20. No te pierdas este emocionante encuentro de clubes. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.





El partido lo puedes seguir por los canales de la Conmebol Libertadores Sub 20 como YouTube, Facebook, TikTok y Twitch.

En la primera fecha, Sporting Cristal goleó 4-0 a Blooming de Bolivia. En tanto, Independiente del Valle ganó 3-0 a Caracas FC.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Matías Córdova; Diogo Valladares, Leonardo Díaz, Joshuar Cant, Gilmar Paredes; Marlon Perea, Juan Carlos Gonzales, Adonis Hidalgo, Joel Quispe, Juan Sánchez, Joao Grimaldo.

Independiente del Valle: Pinargote; Ordoñez, Mina, Delgado, Herrera; Ángulo, Mercado, Mejia, Valencia, Acosta, Sagardía.

Sporting Cristal 1-0 Independiente del Valle: así fue el gol de Gilmar Paredes | Fuente: Conmebol Libertadores

Sporting Cristal 1-1 Independiente del Valle: así fue el gol de Neicer Acosta | Fuente: Conmebol Libertadores

Aquí puedes seguir EN VIVO el partido entre Cristal vs Independiente

Así marcha la tabla de posiciones del grupo A de la Libertadores Sub 20