Sporting Cristal cree. El miércoles, los celestes visitarán a River Plate en Argentina, en el marco de la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores.

En la previa del duelo contra River Plate en el Estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires, Sporting Cristal igualó a uno como local ante Sport Boys por la Liga 1 Betsson. Yoshimar Yotún habló tras el empate en casa y fue consultado respecto al inminente duelo frente a los 'millonarios' en tierras argentinas.

"Como todo partido de Copa será difícil. Vamos a ir a hacer lo nuestro, a ganar y si no se puede empatarlo. Vamos con la mentalidad, aunque no me toque estar. Apoyaré desde afuera. Vamos a dar lo mejor para llegar a ese partido", sostuvo el volante de Cristal.

Sporting Cristal confía en un buen resultado ante River

Hay que tener en cuenta que el internacional con la Selección Peruana fue expulsado en la caída 1-3 contra el Fluminense en condición de local.

"El equipo está bien, pero el resultado no es el que esperábamos. Somos un equuió qie día a día trabaja mucho y que quiere mas. Al frente siempre hay un rival que trabaja semana a semana", dijo en relación a la derrota con Sport Boys.

Otro de los que habló en Sporting Cristal tras el 1-1 con la tienda rosada fue el director técnico Tiago Nunes. Indicó que su conjunto pudo obtener un mejor resultado.

"Hay siempre que mejorar. En pre Libertadores dije que el equipo está en evolución. Lo sigo manteniendo. Hay un proyecto consolidado y siempre queda hacer algo más. Hay una plantilla joven", remarcó.

Con este desempeño, el elenco rimense mantiene el invicto y ahora llega al tercer puesto de la Liga 1 de manera momentánea con 17 puntos, a cuatro unidades del líder Alianza Lima que el sábado recibe a Cantolao.

En tanto, los rosados tienen ocho unidades en el decimosexto lugar. En la próxima jornada descansarán y luego recibirán a Universitario de Deportes.

