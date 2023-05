Sporting Cristal vs The Strongest: historial de enfrentamientos en Copa Libertadores

Sporting Cristal y The Strongest se enfrentarán en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores . ¿Cuántas veces han chocado ambos equipos?

Sporting Cristal vs The Strongest se enfrentarán este martes a las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. No es la primera vez que el cuadro celeste y los bolivianos se enfrentan en la historia. A continuación, recordamos las veces en que ambos equipos se vieron las caras en el torneo continental.

Sporting Cristal vs The Strongest: Copa Libertadores 1978

Esta fue la primera vez que ambos equipos se enfrentaron en la Copa Libertadores. En aquella ocasión ambos coincidieron en la fase de grupos y quedaron parejos en sus enfrentamientos. El primer partido se jugó en Bolivia y los peruanos cayeron por 3-1; sin embargo, todo cambió cuando jugaron en Lima pues Sporting Cristal goleó por 3-0 a The Strongest.

Sporting Cristal vs The Strongest: Copa Libertadores 2017

Esta fue la última vez que Sporting Cristal enfrentó a The Strongest, pues nuevamente estuvieron juntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto cervecero empató sin goles en su partido en Lima, pero cuando viajó a Bolivia fue goleado 5-1. Han pasado 6 años desde aquel resultado y ahora los celestes quieren ser los dominantes.

Cristal necesita una victoria

Sporting Cristal está atravesando por uno de los momentos más complicados de la temporada pues no gana hace 6 partidos (cuatro en Liga 1 y dos en la Copa Libertadores). Los dirigidos por Tiago Nunes necesitan una victoria si quieren seguir con chances de avanzar en la Copa Libertadores.

De ganar a The Strongest sumarían sus primeros puntos en el torneo y esto les serviría para salir del último lugar de la tabla.

