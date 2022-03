Piero Quispe destacó en su debut en Copa Libertadores | Fuente: AFP | Fotógrafo: RODRIGO BUENDIA

Pese a que Universitario quedó eliminado de la Copa Libertadores, el partido frente a Barcelona SC dejó algunos puntos para destacar como Piero Quispe. Y, aunque al técnico crema, Álvaro Gutiérrez, no le gusta hablar de individualidades, resaltó el trabajo realizado por el jugador de 20 años.

"No me gusta decir quién fue el mejor o peor del partido, valoro lo colectivo sobre lo individual. Como he resaltado en diferentes ocasiones, Piero (Quispe) es un jugador de la casa, joven, que tiene la personaliad necesaria para jugar este tipo de partidos. Pide la pelota, no se esconde, entrega todo en tareas defensivas, más allá del físico que tiene", destacó el entrenador de Universitario en conferencia de prensa.

Luego, contó que encontró a Piero Quispe llorando en el vestuario y le dio algunas palabras de aliento. "Yo le dije que tiene que estar contento porque ha tenido un salto grandísimo, de lo que hace un mes hasta ahora. Cada vez se encuentra mejor y está creciendo más. La verdad, que a mí me emociona hablar de Piero. Ojalá la 'U' lo disfrute por mucho tiempo y él pueda seguir creciendo en el camino", agregó.





Sobre el Universitario vs Barcelona SC

Por otro lado, el técnico uruguayo lamentó la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores. Álvaro Gutiérrez aseguró que les faltó un poco de suerte a la hora de definir.

"Nos faltó el poder anotar para que el partido se pueda abrir, eso hubiera sido una inyección anímica para nosotros. Generamos muchas ocasiones de gol pero la estrategia de ellos al quedar con uno menos y estar cerrados en su área hizo que no hubieran muchos espacios para tener jugadas claras, fueron en una mala posición física para poder definir, las hubo sí, pero también jugó la mala suerte", añadió.

Sobre Hernán Novick indicó "La idea mía era ponerlo (a Hernán Novick) no más de veinte minutos, solo si era necesario. Al jugar con uno menos el Barcelona, pensé que iba a tener más espacios, por eso lo puse un poco más, sabiendo que lo arriesgaba un poco más"





Dato de Universitario

Aldo Corzo sintió un tirón en el aductor. Este jueves le harán una prueba para conocer qué tiene exactamente.