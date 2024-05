Tiago Nunes y el dardo a Guardiola: "Me encantaría verlo en una Libertadores ante Binacional en Juliaca"

Tras no campeonar en la Liga 1 de la temporada pasada, el director técnico Tiago Nunes salió de Sporting Cristal y fue rumbo al Botafogo de su país natal país.

Su aventura en el elenco brasilero no fue buena, pero Tiago Nunes fue contratado por la Universidad Católica de Chile. En el elenco del vecino país del sur viene bien porque le ganó el último fin de semana a la U. de Chile como visitante. Por lo mismo fue entrevistado y consultado en relación al fútbol actual, como la Copa Libertadores.

"A mí me gustan ver los torneos más cercanos a mí. Me encantaría ver a Pep Guardiola jugando una Libertadores contra Bolívar en La Paz o ante Binacional en Perú contra Binacional a 4 mil metros en Juliaca. O contra Boca Juniors en La Bombonera", dijo Nunes en conversación con ESPN 90 F90 Chile.

Tiago Nunes y lo que espera de Pep Guardiola

El técnico manifestó que le gustaría ello porque sería una gran reto para los grandes entrenadores europeos venir a dirigir a territorio sudamericano.

"Yo veo a los tipos allí muy cautos, muy tranquilos. Todo funciona, pero hay otras cosas, otros ingredientes de este fútbol que uno no controla. Me encantaría ver ese tipo de competencia. Es obvio que es algo que nunca va a pasar. Yo soy brasilero, pero me siento más sudamericano", remarcó.

Por otra parte, al principio de la conversación, Tiago Nunes dio cuenta que el verdadero fútbol es el que se juega en esta parte del mundo.

"El fútbol de verdad es el sudamericano. Ese me gusta ver. Al final no es que el otro sea de mentira (europeo), sino que es un cuento de hadas. Tú ves el torneo inglés y no hay ingleses jugando. Solo extranjeros", sostuvo el entrenador.

El momento de la Católica de Tiago Nunes

De otro lado, con el 2-1 a favor sobre la U. de Chile, la Católica de Nunes trepa al cuarto lugar de la tabla de posiciones, ahora con 24 puntos.

Por su parte, el elenco azul sigue en la cima, pero su margen de ventaja se reduce en esta jornada. Cuenta con 28 unidades en la punta.

