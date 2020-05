Rubert Quijada: "Me gustaría seguir en Alianza Lima por la afición y por lo que es el club" | Fuente: Alianza Lima

Aunque todavía es incierta la fecha de reinicio de la Copa Libertadores, el defensa de Alianza Lima, Rubert Quijada, considera que el cuadro íntimo mantiene las posibilidades intactas de mantenerse con vida en el torneo internacional.

En las dos primeras fechas de la Libertadores, el equipo blanquiazul no ha sumado puntos. “El partido contra Nacional el 90% de la responsabilidad del gol era mío, fui a una pelota que no tenía que ir. Todavía tenemos chances en la Copa Libertadores “, comentó Quijada, en el programa 'Tiempo Extra' de Gol Perú.

El zaguero venezolano contó que al inicio no tenía ganas de dejar su país, pero el desafío que le presentó el equipo blanquiazul lo animó a venir. "No quería salir de Caracas, pero la propuesta de Alianza Lima me sedujo mucho. Siempre estoy buscando metas y era una linda oportunidad para continuar creciendo como profesional”, añadió.

Durante el poco tiempo que lleva en el Perú, Rubert Quijada ha sentido el cariño de la hinchada victoriana. “Las personas en la calle me muestran su afecto. Uno trata de retribuirlo en la cancha. Me gustaría seguir por lo que me demuestra la afición y por lo que es el club”, finalizó