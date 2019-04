U. de Concepción vs. Godoy Cruz por la Copa Libertadores | Fuente: Conmebol Libertadores

Universidad de Concepción y Godoy Cruz se enfrentarán este miércoles on el liderato del grupo C de la Copa Libertadores en juego. El partido va desde las 5:15 p.m. (hora peruana/En Chile y Argentina será las 7:15 p.m.)



Los chilenos encabezan la tabla con cinco puntos, tres más que los argentinos, que si pierden verían cómo su rival toma una ventaja considerable después de tres jornadas disputadas, justo en el ecuador de la fase de grupos.



La Universidad de Concepción busca dejar atrás la derrota del pasado fin de semana ante el Unión La Calera (3-1) en el torneo local y centrarse en una Copa Libertadores que, hasta el momento, ilusiona al plantel por la buena marcha del equipo.



Buena parte de la responsabilidad ofensiva del cuadro chileno recaerá en Patricio Rubio, quien marcó cuatro goles en la primera jornada en el triunfo ante el Sporting Cristal peruano (5-4).



Godoy Cruz iniciará en Chile una atareada semana que lo llevará a jugar tres partidos en seis días, una programación que ha generado malestar en el cuerpo técnico del equipo argentino.



Después del partido de mañana, el Godoy Cruz jugará el domingo en Córdoba ante el Belgrano por la Superliga argentina y el martes de la próxima semana deberá medirse al Olimpia paraguayo en Asunción, nuevamente en la Libertadores.



"Representamos a Argentina en la Libertadores y no sería correcto ni lógico tener que jugar el domingo con Belgrano cuando tenemos otro partido el martes", dijo este lunes en rueda de prensa Lucas Bernardi, el técnico del Godoy Cruz.





U. de Concepción vs. Godoy Cruz: alineaciones probables.

Universidad de Concepción: Cristian Muñoz; Guillermo Pacheco, Gustavo Mencia, Alexis Rolín, Fernando Cordero; Alejandro Camargo, Josepmir Ballón, Hugo Droguett; Nicolás Orellana, Patricio Rubio y Nicolás Maturana. DT. Francisco Bozán.



Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Jalil Elías, Diego Vera, Tomás Cardona, Luciano Abecasis; Ángel González, Juan Andrada, Fabián Henríquez, Juan Martín Lucero; Ezequiel Bullaude y Santiago García. DT. Lucas Bernardi.