Universitario firme en la Copa Libertadores: el 1x1 del empate ante Junior en Barranquilla

Universitario de Deportes obtuvo un empate importante en su visita a Junior en Barranquilla por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2024, lo que sostiene el invicto en la temporada del equipo y principalmente brinda grandes opciones a los cremas de seguir peleando por superar esta etapa en el torneo continental.

La 'U' empató 1-1 con Junior, adelantándose a través de su capitán Aldo Corzo. En el calor colombiano se mostraron rendimientos sólidos como el del bloque defensivo, otra vez la sociedad del sector derecho con Andy Polo y Martín Pérez Guedes, además del trajín de Rodrigo Ureña. Para el empate fue decisivo el arquero Sebastián Britos, atajando sobre el final un remate a quemarropa dentro del área.

El equipo de Fabián Bustos pudo llevarse algo más que un punto con el ingreso de Alex Valera, protagonista de un remate al travesaño y una acción que generó polémica por la decisión arbitral.

Así vimos a los jugadores de Universitario en el partido de Barranquilla que los mantiene en zona de clasificación en la Copa Libertadores.

Sebastián Britos

Universitario tiene en su defensa la razón principal de no conocer derrotas en lo que va de la temporada y también a los momentos decisivos de su arquero. Britos no pudo evitar el gol de Junior tras ser eludido por Bacca y en el partido el palo le salvó en dos ocasiones. No obstante, a los 88', se vio mano a mano con Déiber Caicedo en el área y logró atajar un tiro a corta distancia, con lo que la 'U' se llevó un punto valioso de Barranquilla.

Aldo Corzo

El capitán crema otra vez fue uno de los mejores del partido. Corzo no suele liderar las estadísticas defensivas, pero su consistencia es permanente: solo fue superado una vez en toda la contienda. El empuje de Aldo en esta ocasión también fue influyente en el arco contrario, ya que tras la pelea de los zagueros en el área colombiana logró anotar el primero de la jornada.

Williams Riveros

Williams Riveros está riendiendo de gran manera en la Copa Libertadores. Importante en Lima con LDU e igualmente ante Junior en Barraquilla. Universitario tuvo menos el balón y se vio en la necesidad de defender más, destacando en esa tarea el paraguayo. 'Tarzán' contó con 9 acciones defensivas y peló constantemente con Carlos Bacca. Estuvo comprometido en el gol local, cuando no llegó a interceptar el pase filtrado de José Enamorado.

Marco Saravia

Respondió otra vez de forma óptima siendo el sustituto del suspendido Di Benedetto. Ocho acciones defensivas realizadas, solo superado por Riveros. Marco Saravia tuvo que enfrentar a Enamorado, el más desequilibrante de Junior y el 'Faraón' llegó a ser un obstáculo para el colombiano. Oportuno en el gol, pues tras el cabezazo de Riveros remató a portería y pegó la pelota en el palo, que después terminó finalizando Corzo.

Andy Polo

El gol de Universitario no llegó desde el sector derecho, pero una vez más se evidenció que es la zona más aplomada del equipo. Andy Polo realizó mucho recorrido por la banda. A pesar de que no llegó a anticipar a Caicedo en el gol, llevó al colombiano a jugar más por el centro. En ataque dio dos pases clave, como el que llegó a los pies de Valera en el segundo tiempo y se anuló su gol. El sistema 1-3-5-2 es donde Polo consigue destacar sus cualidades.

Martín Pérez Guedes

Posiblemente el futbolista crema de mejor desenvolvimiento en Barranquilla. El argentino brindó al equipo su permanente ida y vuelta, la conexión en la derecha que tiene con Andy Polo tanto en defensa y ataque. Martín Pérez Guedes ofreció dos pases clave en el cotejo. De sus pies llegó el centro para el cabezazo de Edison Flores, el cual llegó a conjurar el portero Mele.

Jorge Murrugarra

Fabián Bustos recurrió a Jorge Murrugarra en un partido en el que se esperaba que el rival tenga más el balón. Se complementó con Ureña para cerrar vías de pase por el medio y su tarea principalmente estuvo en la presión y recuperación, dado que la misión de la 'U' era apretar a Junior cuando llegaba al círculo central.

Rodrigo Ureña

Con Gonzales lesionado, Concha sin estar en su plenitud y Calcaterra aún suspendido, Fabián Bustos optó por contar con Murrugarra en el once, pero corriendo a Rodrigo Ureña como volante interior izquierdo. Aún así, el chileno otra vez fue el eje del mediocampo, consiguiendo descolgarse al área rival con un disparo que atrapoó Mele y sirviendo los balones detenidos. Ureña realizó más entradas (5) que nadie, participó de la mayor cantidad de duelos (17) y fue el jugador de la 'U' por quien más pasó el esférico.

Segundo Portocarrero

Llegaba con molestias en el tobillo, aunque se recuperó y lo jugó casi todo. Lo mejor del ecuatoriano está en su capacidad física, que le permite ser imponente en defensa y ataque. Ante Junior no logró resaltar en materia ofensiva, dado que insiste con la verticalidad por velocidad, lo que lo hace un elemento predecible.

José Rivera

La figura contra LDU, elegido además el mejor jugador de la Copa Libertadores en la primera fecha, José Rivera se mantuvo entre los titulares. El 'Tunche' en esta ocasión solo encontró una oportunidad de disparo, el cual fue bloqueado. Participó poco del circuito de juego, pero fue el delantero que estuvo más enfrascado en los duelos físicos con la zaga de Junior.

Edison Flores

Con Universitario teniendo poco el balón, la participación de Flores en el juego del equipo no fue gravitante. Tocó 24 veces el esférico y tuvo una efectividad de pases del 75%. Solo llegó a imponerse en tres de 9 duelos, pero el 'Oreja' mantiene esa capacidad para verse cerca de opciones de gol y tuvo en un disparo de cabeza la chance para el segundo crema. Jugó hasta el minuto 68'.

Diego Dorregaray

Junto a Valera, fue el primer cambio en Barranquilla. Ingresó en lugar de Edison Flores y el argentino no tuvo ocasiones de remate, pero sí oficio para la recuperación en beneficio del equipo. Dorregaray aportó un pase clave y fue protagonita de 10 duelos. Se espera que se más influyente en el área rival.

Alex Valera

Ya estando habilitado para jugar, Fabián Bustos optó por mantenerlo como reserva. Entró por José Rivera a los 68' y se convirtió en el jugador más peligroso de Universitario en el último tramo. Alex Valera sorprendió con un remate que colgó al arquero y dio en el travesaño. Después fue protagonista de la jugada polémica, en la que llegó a anotar, pero antes el balón había impactado en su codo.

Jairo Concha

Uno de los jugadores claves en el triunfo ante LDU, esta vez fue requerido a partir de los 73' como sustituto de Martín Pérez Guedes. Ingresó con dinámica, pidiendo el balón para resolver con rapidez y llegó a realizar un pase clave. Concha tuvo 77% de efectivad de pases.

Nelson Cabanillas

Remplazó a Segundo Portocarrero a los 87'. En su primera intervención no logró despejar con eficiencia y permitió que Déiber Caicedo tenga una oportunidad de remate dentro del área, que finalmente atajó Britos. Se le percibe con poco ritmo futbolístico.