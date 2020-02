Gregorio Pérez entrenador de Universitario de Deportes. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ángel Flores

El entrenador de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, lamentó la eliminación del cuadro crema de la Copa Libertadores a manos del Cerro Porteño, que ganó 1-0 en Asunción.

“Bueno realmente tenemos la gran amargura más allá que debemos de vivir la realidad y esto continúa. Creo que el esfuerzo, el sacrificio el orgullo de los jugadores de ponerse esta camiseta merecían por lo menos la paridad e ir a una definición por penales”, declaró Pérez a su llegada a Lima.

Eso sí, el uruguayo de 72 años sostuvo que la prioridad siempre fue la Liga 1 Movistar. “Nosotros desde que llegamos acá hemos manifestado que la prioridad es el torneo local y no es una escusa por esta eliminación.”, manifestó.

En otro momento, el exentrenador de Peñarol señaló que es el “culpable” de la eliminación y que su estilo no es culpar a sus jugadores. “El responsable de estos soy yo. No me gusta echarle la culpa a nadie públicamente y manifestar que futbolista tuvo un mal rendimiento. Eso no lo hago nunca”, culminó.

El equipo crema visitará a Carlos Stein por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1. La cita está pactada para el sábado 16 de febrero a partir de las 3 de la tarde en el estadio Carlos Olivares de Guadalupe (La Libertad).