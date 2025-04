José Carvallo destacó a César Inga tras triunfo de Universitario y lo comparó con Sergio Ramos [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes ganó 1-0 a Barcelona SC por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores. Así revivió su sueño de clasificar a la siguiente ronda del certamen copero tras el gol de Edison Flores. En sus filas, destaca César Inga, que hoy en día es uno de los mejores jugadores del bicampeón nacional.

Luego de la victoria en Ecuador, José Carvallo no escatimó elogios para el exdefensa de ADT, que se ganó el titularato jugando a gran altura en la defensa de Universitario. Es más, lo comparó con el exdefensa de Real Madrid Sergio Ramos.

"Dos cierres del gol y el primero... Si veías esos cierres en la Champions, decías Sergio Ramos o (Fabio) Cannavaro", señaló en Liga1 Max.

Además, Carvallo destacó una de las jugadas del futbolista peruano nacido hace 22 años. "Ese cierre fue de crack, en el área es riesgoso, pero le da de lleno al balón", agregó.

El exarquero de Universitario aplaudió las victorias de los equipos peruanos como Alianza, Melgar y la 'U'.

"Contento por el día de los equipos peruanos. Histórica tanto para la 'U' que hizo un partidazo. Alianza se complicó en el transcurso. Melgar también, tenía que ganarlo. Pero contento y me quedo con muchas cosas, pero en el caso de la 'U' quiero resaltar la labor de Inga. Me he quedado sorprendido. Ha jugado de todo. Fue el mejor jugador. Partidazo. Lo felicito", culminó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario en la Copa Libertadores 2025?

El partido Universitario vs. Independiente del Valle se disputará el jueves, 8 de mayo, en el estadio Monumental de Ate en Lima. El recinto tiene capacidad para 80 093 espectadores.

