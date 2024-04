José 'Tunche' Rivera es considerado el 'Héroe de la Semana' de la fecha 1 de la Copa Libertadores

José 'Tunche' Rivera ha tenido una semana de ensueño. El delantero de Universitario de Deportes no solo se ganó un puesto en el once titular de Fabián Bustos, sino que también anotó dos goles en la victoria de su equipo sobre LDU Quito por la Copa Libertadores.

Esta buena actuación no solo fue destacada por su estratega, compañeros y prensa especializada, sino también por las redes sociales de la Conmebol Libertadores. Primero, fue incluido en el Equipo de la Semana, y ahora ha sido nombrado como el Hero of The Week (Héroe de la Semana) de la primera fecha de la fase de grupos del torneo continental.

"¡José Rivera, el Hero of The Week de la fecha 1 de la Fase de Grupos de la Conmebol Libertadores!", escribió la competición en su cuenta de X, acompañado de los goles que anotó ante LDU.

Tunche Rivera destacó sus goles ante Universitario

José Rivera, delantero de Universitario de Deportes, señaló -luego del partido con Liga Deportiva Universitaria- que soñó que iba a marcar en el partido por la Copa Libertadores.

En declaraciones a la prensa, indicó que está muy feliz por haber marcado los goles de la victoria e indicó que continuará trabajando para que su carrera crezca y así contribuir a su actual club.

“Muchas gracias, una noche soñada para mí y mi carrera, muy feliz la verdad (…) La verdad, lo soñé. Siempre me pasa eso. Vengo con la ilusión de seguir creciendo en mi carrera y estoy trabajando para eso, espero seguir así”, señaló.

¿A qué hora juega Universitario vs. Junior de Barranquilla?

El partido entre Universitario vs. Junior de Barranquilla se juega a la 9:00 p.m. (hora peruana). Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 7:00 p.m.

España: 4:00 a.m. (miércoles)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis