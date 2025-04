"Nos faltó profundidad": técnico del Barcelona lamentó la caída contra Universitario en Guayaquil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Barcelona SC pasa por un irregular momento. Si bien el fin de semana pasado derrotó a El Nacional por la Liga Pro de Ecuador, en la Copa Libertadores no viene bien porque cayó a manos de Universitario.

Así, Universitario de Deportes, en Guayaquil, le quitó el invicto al Barcelona a nivel internacional con un 1-0 y el entrenador del cuadro ecuatoriano Segundo Castillo analizó lo que fue la caída de sus dirigidos en condición de local frente al vigente bicampeón de la liga peruana de primera división.

"Buscamos ser agresivos con nuestros extremos. Había que equivocarnos lo menos posible porque los carrrileros de ellos son peligrosos. Nos faltó profundidad, aunque hubo buena circulación", dijo en conferencia de prensa sobre el cotejo ante Universitario.

🇵🇪🔝 ¡Tres puntos de oro para @Universitario! En Guayaquil, venció a @BarcelonaSC y consiguió su primer triunfo en el Grupo B de la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/O83LOGoqWD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 23, 2025

Barcelona no pudo frente a Universitario

Pese a la caída, el DT consideró que su elenco no hizo un mal partido en condición de local frente a la 'U'.

"Faltó agresividad y no creo que hayamos hecho un mal partido. Ahora toca trabajar para lo que se viene en la liga local", sostuvo.

Luego, mencionó que él y su equipo en el Barcelona SC trabajarán en el corto plazo para reponerse de la derrota contra Universitario en la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

"No pasamos por nuestro mejor momento y no nos podemos enfocar en depender de uno o dos jugadores. Hay que trabajar para seguir fortaleciéndonos y no debemos tirar la toalla. Esto se arregla con resultados", finalizó el estratega.

Jorge Fossati volvió a Universitario

De otro lado, Jorge Fossati fue presentado como nuevo director técnico de Universitario. Vuelve tras la salida de Fabián Bustos a Olimpia y tendrá su segundo ciclo en la escuadra crema.

"Estamos felices de que nos den este tipo de bienvenida, tras haber obtenido los últimos dos resultados. El plantel no nos puede haber dado una mejor bienvenida", remarcó el entrenador charrúa.

