Gregorio Pérez reemplazó a Ángel Comizzo en la dirección técnica de Universitario. | Fuente: Prensa Universitario

Para Gregorio Pérez, Cerro Porteño no es el favorito para la llave frente a Universitario de Deportes en la Copa Libertadores. En conferencia de prensa, el estratega uruguayo habló sobre los duelos que tendrán ante el elenco paraguayo y lamentó tener que jugar a puertas cerradas como visitante. No obstante, aseguró que ambos clubes cuentan con las mismas posibilidad de avanzar a la próxima etapa.

"En Paraguay jugaremos a puertas cerradas, algo que realmente no deseabamos. Cerro Porteño tiene una gran hinchada y no me cabe la menor duda que iban a ir no menos de 45 mil personas. Más allá de que cerramos como visitante, los dos estamos con la misma chance de clasificar. Es un 50-50, lo digo con todo respeto porque es realidad. Ellos tienen un buen plantel, pero nosotros también", dijo.

Por otro lado, Gregorio Pérez manifestó tener mucho conocimiento sobre Cerro Porteño y su estilo de jugar. Además, destacó la experiencia de su técnico Francisco 'El Chiqui' Arce y se mostró confiado en tener un buen rendimiento para la ida.

"Conocemos a Cerro Porteño, sus individualides y forma de jugar. Nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar mucho tiempo en Paraguay y eso nos ha llevado a no perder el conocimiento de la parte futbolística. Tienen un entrenador de mucha experiencia, pero somos optimistas de estar a la altura para este partido y tratar de llevar a cabo lo nuestro", sentenció.