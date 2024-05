En el peor partido de la Era Fabián Bustos: el 1x1 de la derrota de Universitario ante LDU en la Libertadores

La victoria sobre Los Chankas del último fin de semana, que significó ganar el Torneo Apertura, ilusionó a los hinchas cremas. ¡Claro que se puede! ¡No es difícil! Decían muchos fanáticos. Y no era para menos.

La "U" no solo había demostrado en el campeonato local que tenía las armas para ganarle a LDU de Quito. El cuadro ecuatoriano se mostraba —a priori— como un equipo no tan complicado. Sin técnico y sin chances de ganar el campeonato local, era el momento perfecto para ponerle la cereza al pastel.

Sin embargo, en Casa Blanca, se vio uno de los encuentros más bajos de la Era Fabián Bustos. Los jugadores casi nunca tocaron el balón —salvó algunos minutos del segundo tiempo— y ninguna de las líneas se llegaron a juntar para, al menos, llegar al arco de Alexander Domínguez (salvo dos jugadas en el primer tiempo).

La desilusión es grande en los hinchas cremas, quienes esperaban, al menos, seguir en competiciones internacionales y celebrar, a lo grande, el centenario. ¿Qué queda? Ganar el título nacional y formar un plantel que le permita, el próximo año, hacer un mejor papel en Libertadores.

A continuación, el 1x1 de la derrota de Universitario ante LDU:

Sebastián Britos: el arquero de Universitario fue una de las principales figuras de Universitario. Estuvo seguro bajo los tres palos. No tuvo implicancia en ninguno de los goles.

Aldo Corzo: el defensor estuvo seguro por su sector. Sacó varias jugadas por su sector. Fue cambiado a inicios del segundo tiempo lesión.

Williams Riveros: el paraguayo cortó varios centros y tuvo ocasiones de salir jugando con tranquilidad. No tuvo implicancia en ninguna de las jugadas de gol.

Matías Di Benedetto: el argentino estuvo seguro por su sector. Cortó de cabeza y despejó en los momentos oportunos.

Andy Polo: no tuvo uno de sus mejores partidos. No llegó hasta la línea de fondo para sacar centros y no cerró de manera correcta en defensa. La mayoría los ataques, sobre todo en el primer tiempo, llegaron desde su sector.

Jorge Murrugarra: estuvo "perdido" en la media cancha. Y si bien cortó algunas jugadas de peligro, no fue suficiente.

Rodrigo Ureña: el chileno jugó un partido aceptable. En las pocas jugadas donde Universitario pudo llegar con peligro, su presencia fue importante; sin embargo, en la segunda mitad, se vio superado en varias ocasiones.

Jairo Concha: estuvo desaparecido en el partido. No creó ninguna jugada de peligro y fue intrascendente de la mitad de cancha hacia adelante.

Segundo Portocarrero: el carrilero por izquierda jugó como siempre juega: trató de ganar en velocidad, pero nunca superó a sus rivales. No tuvo un centro preciso.

Edison Flores: 'Orejas' no pudo reeditar el juego que tuvo ante Los Chankas. Solo realizó un disparo desde fuera del área. Fue cambiado en el segundo tiempo.

Alex Valera: el delantero tampoco tuvo un buen juego. Estuvo desaparecido en todos los minutos que jugó.

¿Y los que entraron?

Marco Saravia: hizo uno de los partidos más flojos desde su llegada a Universitario. De hecho, Michael Estrada hizo lo que quiso por ese lado e hizo ver al defensor muy mal, sobre todo en dos de los goles de LDU (uno de ellos anulado).

Christofer Gonzales: el volante no cumplió con lo esperado, y no solo en el partido, sino desde su llegada a Universitario. Ante LDU, no estuvo preciso en los pases y estuvo desesperado por recuperar el balón. Terminó siendo expulsado por doble tarjeta amarilla.

José Rivera: el 'Tunche' ingresó para darle velocidad al ataque crema. Y si bien tuvo una jugada de cierto peligro, no tuvo mayor incidencia en el juego.

