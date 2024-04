El 'Tunche' es titular indiscutible en Universitario (y no hay que tener miedo en decirlo) - Análisis

Empezaba la temporada y José Rivera veía los partidos desde el banco. A veces no salía ni en lista. Pero, sabía que iba a tener su oportunidad. "Hay que trabajar para ser de su gusto", contó el 'Tunche' cuando le preguntaron sobre Fabián Bustos.

El delantero tenía claro que no iba a ser fácil hacerse de un espacio en el campeón peruano. Y no era para menos. La 'U' contrató a dos atacantes que, a priori, eran mejores que él y que tenían más experiencia. Sin embargo, calló bocas.



En la primera oportunidad que tuvo, anotó. Le bastaron solo 16 minutos ante Atlético Grau para demostrar que podía pelear un lugar en el banco de suplentes. Después, pasó a convertirse en el segundo cambio fijo, luego de Horacio Calcaterra, demostrando con juego y con goles que podía tener más minutos en el campo. Y ahora es —gracias a su ímpetu, el mismo que lo llevó a la Selección Peruana— titular indiscutible en el equipo.

Su actuación consagratoria ante LDU Quito

Universitario afrontaba su debut copero ante LDU con una baja sensible. Álex Valera, el goleador del equipo, no iba a estar presente por suspensión. Las fichas apuntaban a Diego Dorregaray, la apuesta del cuadro crema para la presente temporada. Sin embargo, días antes del partido, empezó a sonar el nombre de José Rivera. ¿Era la mejor opción ante la ausencia del 9? Luego del partido, no hay dudas que Fabián Bustos tomó la mejor decisión.

Al 'Tunche' —simplemente— nunca le pesó la camiseta. Desde el primer minuto, se animó a encarar a sus rivales. Y si bien, en un inicio, perdió fácil el balón, el delantero siguió insistiendo, generando faltas cerca del área. Además, tiene algo diferente en comparación con los otros atacantes cremas: su capacidad para pelear cada pelota y generar el error del rival. En el segundo gol, por ejemplo, presiona una pelota perdida, generando el error de la defensa para poner el 2-1.

Pero, la mejor característica del 'Tunche' es que puede moverse por todo el frente de ataque. En el Monumental se lo vio por derecha, por izquierda y como centro delantero. De hecho, el primer gol, anulado por falta previa, apareció por derecha, y en los otros goles —convalidados— apareció por el medio, demostrando su desparpajo cuando de atacar de habla.

Este martes, José Rivera dejó de ser el futbolista de pocos minutos para convertirse en el jugador de todos los minutos. La decisión final la tendrá Fabián Bustos, pero el dolor de cabeza que una vez dijo tener gracias a las buenas actuaciones del 'Tunche' debería haberse calmado. ¡Qué no lo piense más!



