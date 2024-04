Será dirigido por el preparador de arqueros: técnico de LDU Quito no estará en partido contra Universitario por Copa Libertadores

Universitario de Deportes recibe este martes a LDU Quito por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El equipo ecuatoriano es -a priori- favorito para llevarse el partido. Sin embargo, tendrá varios inconvenientes en el debut.

Y es que el técnico español Josep Alcácer y su asistente, Adrián Gabbarini, no estarán presentes en el partido. El primero, porque aún no cuenta con licencia Conmebol; y el segundo, porque se encuentra suspendido. Ante esto, el preparador de arqueros, Humberto Preti, será el encargado de dirigir al primer equipo.

"Entendemos que Adrián (Gabbarini) está suspendido. El que va a figurar como técnico será Humberto Preti (preparador de arqueros), pero no cambiará mucho la forma de trabajar ni entrenar", indicó Alcácer en conferencia de prensa.

"Así no esté en el banquillo, nos seguimos preparando de la misma forma para el partido, seguimos viéndolo igual, realizando los cambios. La única diferencia es más que nada a nivel personal (...) El equipo no cambia mucho en el estar de pie a estar sentado", complementó el español.

Josep Alcácer destacó juego de Universitario

Por otro lado, el español indicó que el martes LDU Quito afrontará un encuentro complicado, pues Universitario tiene un equipo fuerte y un entrenador que conoce el fútbol ecuatoriano.

“Afrontar una competencia tan difícil como va a ser el martes en Perú, nos gusta, pero va a ser complicada. Habrá cerca de 60 mil espectadores en el Monumental, contra un equipo que no perdió y un DT (Fabián Bustos) que conoce bien el fútbol ecuatoriano. Será un reto complicado y daremos batalla”, afirmó.

Por ello, aseguró que -lo más probable- es que cambie de sistema de juego en el Monumental.

“Hoy (ayer) no fue un 4-4-2, era más un 4-2-3-1, pero tenemos mucho más potencial arriba para aprovechar. Este cuerpo técnico no está casado con un solo sistema, se demostró que hemos cambiado y ajustado el sistema en base a lo que necesita el equipo y al rival, nosotros queremos ganar y no pasa por un sistema. Me siento feliz porque tengo potencial arriba y muchos perfiles”, finalizó.

¿Cuándo juega Universitario vs. LDU Quito?



El encuentro entre Universitario vs. LDU Quito se juega este martes 2 de abril en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs. LDU Quito?

El partido entre Universitario vs. LDU Quito se juega a la 9:00 p.m. (hora peruana). Los horarios en otras partes del mundo son los siguientes:

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 7:00 p.m.

España: 4:00 a.m. (miércoles)

