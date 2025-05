Jorge Fossati previo al duelo con River Plate por Copa Libertadores: "Venimos a buscar que se haga justicia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Más que tres puntos. Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, remarcó que en el partido ante River Plate, por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, buscarán lo que ya se consiguió, pero no se lo cedieron: la clasificación a los octavos de final del torneo.

En conversación con RPP desde Argentina, el uruguayo afirmó que la 'U' ya estuviese en la siguiente instancia si no le anulaban un gol al último minuto ante Independiente del Valle.

"Venimos a buscar algo que Universitario ya lo tendría que tener: la clasificación a octavos. Universitario ya la consiguió, no se la concedieron", indicó en un primer momento.

"Simplemente recordando el gol lícito en el último minuto del partido que no nos dieron con Independiente del Valle. Solo con eso eran dos puntos más para nosotros, un punto menos para ellos y ya estábamos clasificados. Venimos a buscar que se haga justicia", complementó.

Jorge Fossati en la previa del partido contra River Plate. | Fuente: RPP

¿Qué espera Jorge Fossati del rival?

Por otro lado, al ser consultado sobre River Plate, indicó que tiene un plantel extenso y un entrenador de primer nivel. Sin embargo, aseguró que a nivel defensivo no es tan bueno como a nivel ofensivo, por lo que puede tentarse un buen resultado.

"Yo espero un gran rival, como lo es. Y después está lo otro: hay jugadores que son suplentes, y por ahí son jugadores de selección en otros países, por ejemplo. Entonces, juegue quien juegue, River tiene un plantel extenso y un entrenador de primer nivel. Esperamos un rival durísimo, pero con mucha confianza en nuestras posibilidades", dijo al inicio.

"River, jugando de local y de visitante, mantiene un estilo, una forma y no la cambia. Me parece que, para resumir, te diría que desde la solidez (hacerle partido). Es un equipo que, con pelota, es complicado. De mitad de cancha para arriba tiene gente veloz y con buen pie. Desde la solidez es la forma de jugarlo y, después, con algunas cosas en ataque, porque no creo tampoco que River sea tan fuerte en defensa como en ataque", finalizó.