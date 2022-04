Bruno Henrique remata de zurda y adelanta al Flamengo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ERNESTO BENAVIDES

Golpe del 'Mengao'. Sporting Cristal recibió este martes al Flamengo en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 1 del Grupo H de la Copa Libertadores 2022.

En el primer tiempo (22') fue cuando el Flamengo, actual subcampéon del campeonato continental a nivel de clubes, se puso por delante de Sporting Cristal. La acción del tanto del equipo brasilero se dio por el sector izquierdo de la defensa rimense.

Es así que llegó un buen centro, en Sporting Cristal se reclamó un posible fuera de juego -que no fue cobrado- y Bruno Henrique no tuvo problemas para vencer la valla que no pudo ser defendida a la perfección por el portero Alejandro Duarte.

Flamengo consigue la ventaja ante Sporting Cristal

Este fue el gol de Bruno Henrique frente al Sporting Cristal. | Fuente: ESPN

De esta manera terminaría la primera parte entre celeste y brasileros, con marcador a favor para los dirigidis por el director técnico Paulo Sousa.

Hay que tener en cuenta que el cotejo en el Estadio Nacional se llevó a cabo sin la presencia de público debido a un clima de protestas que se dan en la capital peruana.

Para este partido, Sporting Cristal tuvo una oncena conformada por Alejandro Duarte; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Horario Calcaterra, Christofer Gonzales, Leandro Sosa; Irven Ávila y Percy Liza.

En tanto, la visita salió con Hugo; Matheuzinho, Gustavo H. David Luiz, Filipe Luis; Willian Arao, Andreas, Thiago Maia; E. Ribeiro, Bruno Henrique y Gabigol.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la afasia, la enfermedad que causó el retiro del afamado actor Bruce Willis?

Bruce Willis se retira oficialmente de la actuación. Así lo ha dado a conocer la familia del actor a través de un comunicado conjunto, que ha sido publicado en redes sociales, y que lleva la firma de Emma Heming, la esposa del actor; Demi Moore, su ex esposa; y de sus hijas Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn. Como bien señala el comunicado, el retiro del actor se debe a una enfermedad llamada afasia, un desorden el lenguaje que afecta la habilidad para comunicarse.