Sebastián Villa no falló la chance que tuvo en Boca Juniors. | Fuente: ESPN

El elenco xeneize fue superior. Boca Juniors vs. The Strongest chocaron este miércoles en La Bombonera por la fecha 6 y última del Grupo C de la Copa Libertadores y los argentinos mostraron su mejor nivel en el primer tiempo.

A poco del final de la primera parte, Sebastián Villa recibió un gran pase de Frank Fabra. Es así que tan solo tuvo que poner su pie derecho para anotar el parcial 2-0 de Boca Juniors ante The Strongest en la ciudad de Buenos Aires.

Este gol de Villa con la camiseta de Boca vino a los 44'. Fue su tercer tanto en lo que va de la Copa Libertadores ya que le anotó a este conjunto en la primera rueda y también al Santos.

El gol de Sebastián Villa en Boca ante The Strongest

El gol de Villa en el Boca Juniors vs. The Strongest. | Fuente: ESPN

En el primer tiempo, adelantó Agustín Almendra (3') y más adelante Juan Valverde anotaría en propia puerta para la goleada del conjunto azul y oro.

Boca Juniors, para este duelo con The Strongest, alineó con Esteban Andrada; Frank Fabra, Carlos Zambrano, Lisandro López, Carlos Izquierdoz; Agustin Almendra, Alan Varela, Nicolás Capaldo; Sebastián Villa; Edwin Cardona y Carlos Tevez.

Por su parte, la tienda boliviana tuvo a Daniel Vaca; David Mateos, Juan Gabriel Valverde, Fernando Marteli; Saúl Torres, Richet Gómez, Ramiro Vaca, José Sagredo; Willie; Rolando Blackburn y Jair Reinoso.

