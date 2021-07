Video de la Conmebol. | Fuente: Conmebol

La Conmebol anunció este miércoles que el VAR falló al momento de revisar la jugada del gol anulado que marcó el argentino Mauro Boselli de Cerro Porteño, en el juego ante Fluminense por los octavos de final de la Copa Libertadores.



En audios del análisis del VAR se señaló que los chilenos César Deishler y Eduardo Gamboa no se percataron que Boselli se encontraba habilitado por Samuel Xavier, que lo habilitaba en el lateral. Un error que nació luego que el asistente Julio Fernández decretó por posición adelentada.

Tras la determinación del VAR, el árbitro argentino Facundo Tello confirmó la decisión de su asistente y de esta manera Cerro Porteño fue pejudicado a los 40 minutos, en una jugada que pudo cambiar la historia del partido, que se desarrolló en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción.

Con goles de Nené y Egidio a los 49 y 61, Fluminense se llevó el triunfo en calidad de visitante. Tras el resultado Mauro Boselli mostró su enfado por las decisiones arbitrales.

"Cuando llegas al vestuario. te das cuenta que te anulan un gol valido. Teniendo el VAR no pueden pasar esas cosas. Lo que pasó hoy no fue justo. El error no es del árbitro. Al tener VAR, él recibe indicaciones", sostuvo.

Mauro Boselli de Cerro Porteño ante Fluminense. | Fuente: AFP





