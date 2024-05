¿A qué hora juega Deportivo Garcilaso vs Metropolitanos FC en vivo y en directo por la Copa Sudamericana 2024?

Deportivo Garcilaso visitará este miércoles a Metropolitanos FC por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. El cuadro cusqueño tiene la misión de lograr un buen resultado en su despedida del certamen.

El partido se disputará este miércoles 29 de mayo en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, y será transmitido EN VIVO por ESPN y STAR+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

El Metropolitanos de Venezuela recibirá este miércoles al Deportivo Garcilaso en la última jornada del grupo G de la Copa Sudamericana 2024, en la que ambos están eliminados.



El cuadro venezolano buscará la victoria de honor en la competición, ya que no ha ganado ningún partido y tiene una diferencia de goles de menos 13. No obstante, tratará de resarcirse de la derrota por 3-2 ante su rival.



Por su parte, Deportivo Garcilaso, a pesar de tener cinco puntos y, según datos de la Conmebol, ser el segundo equipo con más remates en la competición -96-, quedó por fuera luego de perder contra el Lanús de Argentina en dos oportunidades y dos empates ante el Cuiabá de Brasil, el primero y segundo del grupo G, respectivamente.



El Metropolitanos se despedirá de la competición continental y ahora intentará mantenerse primero en la liga nacional venezolana, mientras que el Garcilaso busca no descender del puesto 15 en la Liga 1 Te Apuesto.

