Alianza Lima ante Gremio: el 'tricolor' será su rival en los playoff de la Copa Sudamericana

Alianza Lima buscará meterse a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y es que al quedar tercero en el Grupo D de la Libertadores 2025, los íntimos -que van a los playoff- pelearán por un lugar dentro de los 16 mejores clubes de la otra mitad de la gloria.

Es así que en los playoff de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima enfrentará al Gremio de Porto Alegre. Esto se confirmó luego de la victoria 1-0 del conjunto brasilero sobre Sportivo Luqueño en condición de local.

En Alianza alcanzaron la tercera casilla de su grupo de la Libertadores con 5 puntos gracias a lo que fue su buena victoria 2-1 sobre Libertad en la ciudad de Asunción.

VITÓRIA EM CASA: #Grêmio 1x0 Sportivo Luqueño

Finalizamos a fase de grupos da #SulAmericana25. O artilheiro desta noite foi Riquelme, estreante na Arena. 🇪🇪 #GRExCSL #AméricaÉNossaCasa pic.twitter.com/YXsB85dcgu — Grêmio FBPA (@Gremio) May 30, 2025

¿Cuándo juegan Alianza Lima y Gremio?

Por su parte, el elenco brasilero se ubicó en la segunda casilla del Grupo D de la Sudamericana con 12 puntos, los mismo que Godoy Cruz.

Sin embargo, fue el elenco argentino el que pasó de manera directa a octavos de final como primero del grupo porque si bien tienen la misma diferencia de goles (+5), el 'Tomba' cuenta con más goles anotados.

Hay que tener en cuenta que la ida entre Alianza Lima y Gremio está pactada a jugarse entre el 15 y 17 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva. La vuelta será en Porto Alegre entre el 22 y 24 del mismo mes.

"El objetivo era clasificar a octavos de final de la Libertadores, pero infelizmente no conseguimos lo que nos habíamos planteado después de haber clasificado a Libertadores, nos llevamos el premio consuelo que es clasificar a la Sudamericana", dijo Paolo Guerrero.

Los playoff de la Copa Sudamericana 2025

Conmebol estableció en su formato de Copa Libertadores que los equipos que finalicen terceros durante la Fase de Grupos avanzarán a un repechaje donde enfrentarán a los elencos que terminaron segundos en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana.

A los de Copa Sudamericana se les dará un orden del 9° al 16°, mientras que los de Copa Liberadores estarán escalados entre el 17° y 24° lugar. Será en este segundo grupo en el que aparezca Alianza Lima, con los cruces produciéndose de manera invertida: el 9° vs. 24°, 10° vs. 23°, 11° vs. 22°, 12° vs. 21°, 13° vs. 20°, 14° vs. 19°, 15° vs. 18 y 16° vs. 17°.

