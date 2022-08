Carlos Cáceda es el arquero titular de FBC Melgar. | Fuente: AFP | Fotógrafo: SILVIO AVILA

Carlos Cáceda fue el jugador más importante en el triunfo de FBC Melgar ante Internacional, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El arquero del 'Dominó' tapó tres penales de forma consecutiva, de los cuatro que ejecutó el rival, y le dio a su equipo el pase a la semifinal del torneo continental.

Pero su destacada actuación no quedó ahí. Cuatro días después del triunfo, la Conmebol, mediante sus redes sociales oficiales, lo eligió el mejor de toda la fecha.

"¡El jugador de la semana! Carlos Cáceda, arquero de Melgar, que atajó tres penales ante Internacional, fue el BOTW (Best of the week/mejor de la semana) de los patidos de vuelta por los Cuartos de Final de la Conmebol Sudamericana", fue el texto que publicó la cuenta de Twitter de Conmebol Sudamericana.

⭐ ¡El jugador de la semana! Carlos Cáceda, arquero de @MelgarOficial que atajó tres penales ante @SCInternacional, fue el @bridgestone #BOTW de los partidos de vuelta por los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana.#LaGranConquista pic.twitter.com/odTxxNnZwi — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 15, 2022

FBC Melgar lleva 12 partidos en la Copa Sudamericana, y Carlos Cáceda fue titular en 11. En esa cantidad de encuentros, recibió apenas siete tantos, por lo que tiene un promedio de 0.6 goles recibidos por encuentro.

De los 12 duelos del 'Dominó' en el torneo continiental, el equipo ganó siete, empató tres y perdió solo dos, ante Cuiabá, de visita, y frente a Racing Club, tambien fuera de casa.

El siguiente rival de los dirigidos por Pablo Lavallén será Independiente del Valle. El partido de ida será el miércoles 31 de agosto en el estadio Complejo Independiente del Valle, mientras que el de vuelta se jugará una semana después, en Arequipa.

