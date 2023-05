Jorge Fossati confirmó que Piero Quispe no estará disponible ante Santa Fe por la Sudamericana

Baja de peso en Universitario. Jorge Fossati confirmó que Piero Quispe no estará disponible para el duelo que tendrán los cremas ante Santa Fe por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. El volante de 21 años no ha jugado los dos últimos partidos y ahora se perderá un duelo crucial para los merengues.

A la baja de Piero Quipe se suma Luis Urruti, quien ha sido clave para Universitario en este inicio de temporada y su ausencia le quitará un poco de peso a la ofensiva del conjunto merengue.

No será la primera vez que Jorge Fossati no pueda contar con estos jugadores, pues en las últimas dos fechas tampoco han estado disponibles. El DT uruguayo ha sabido encontrar un nuevo funcionamiento en el equipo y no le ha ido nada mal. Ante Sporting Cristal ganó 2-0 y ante Sport Boys lo hizo por 3-0. Esto demuestra el buen funcionamiento que ha tenido el equipo a pesar de haber perdido a dos de sus titulares habituales.

Jorge Fossati no ha perdido ningún partido como técnico de Universitario. | Fuente: RPP

¿Cuándo juega Universitario vs Santa Fe?

Universitario vs Santa Fe se enfrentarán este jueves a las 9:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

