César Farías habló en exclusiva con RPP Noticias desde Quito. | Fuente: Kevin Pacheco / AFP

En la previa del partido entre FBC Melgar e Independiente del Valle, en Quito, por la semifinal de la Copa Sudamericana 2022, César Farías habló de todo con RPP Noticias en Ecuador. El actual entrenador de Aucas, y ex DT de la selección de Venezuela y Bolivia, no solo hizo un análisis de ambos equipos y de lo que espera ver en la llave, sino además se refirió a la Selección Peruana, a Juan Reynoso y a la posibiidad que tuvo de dirigir en Perú.

Sobre Independiente del Valle

"IDV tiene una gran institución, gran equipo, juega muy bien al fútbol. El juego de su equipo se basa en la posesión, maneja bien la altura. Es un equipo con combinación de jugadores con mucha experiencia, como (Cristian) Pellerano, (Richard) Schunke, Junior Sornoza, que es el jugador distinto, (Luis) Segovia, que son los guías y referentes de jóvenes como Jhoanner Chávez, por ejemplo. Es un equipo muy bien ensamblado, que tiene a uno de los arqueros de la selección (Moisés Ramírez)".

Sobre FBC Melgar

"Creo que está muy parejo. Vi a Melgar no solo este año, sino en la copa anterior, cuando estaba (Jorge) Pautasso, y tiene un goleador importante (Bernardo Cuesta). Vi cómo jugaron contra los brasileros (Internacional) y me sorprendieron de buena manera. Tiene un buen arquero (Carlos Cáceda), volantes movedizos y una defensa sólida".

Sobre la semifinal

"Va a ser una llave bonita. Tienen muchas similitudes. No se sacan ventaja con el tema de la altura. Es una durísima llave, de pronóstivo reservado. Son dos instituciones que hace tiempo están haciendo bien las cosas. Dos instituciones con buenos jugadores. Va a ser entretenido, seguro un ida y vuelta, tanto aquí como allá, que va a dejar buena sensación de fútbol. (En la ida) Será un partido complicado, que va a depender también de cómo los intérpretes ese día se paren, pero cualquiera de los dos puede estar jugando la final".

César Farías conversó con RPP desde Quito. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Pacheco

Opinión de la Selección Peruana

Es una Selección que ya estaba consolidada. Tiene una generación con muchos jugadores que venían ya teniendo participación desde la época de (Sergio) Markarián y pudieron consolidar todo en el proceso de (Ricardo) Gareca. Anduvieron muy bien en las Copa América, clasificaron al Mundial, pudieron hacer muchos amistososo. En estas Eliminatorias fue una Selección consolidada. Después, hay que tener un poco de fortuna. Tal vez en esta Eliminatoria fue mucho mejor que la otra. Vi mucho más madura a la Selección Peruana, pero, desafortunadamente, no se le dio en el último momento por pequeñas circunstancias, que es cobrar penales, pero creo que fue una actuación dignísima, con grandísimos jugadores y, seguro, el grupo de jugadores va a tener reconocimiento por años".

¿La Selección Peruana debe jugar en altura?

"El fútbol es fútbol. Primero, hay que conformar una selección, un buen equipo y, a través del fútbol, sacar ventaja fisiológica. Es cierto que hay distintas formas de prepararse para jugar en la altura, pero siempre es difícil y un equipo que juega bien puede sacar ventaja. Mientras puedas tener jugadores en la altura que estén preparados para ese tipo de nivel, siempre va a ser una ventaja".

Sobre Juan Reynoso, DT de la Selección Peruana

"Hizo un gran trabajo en Cruz Azul, en Puebla también y en Melgar. Sus equipos juegan bien. Fue un hombre de selección, un hombre nacido en Perú con experiencia internacional que, sin duda, como cualquier persona que tiene la posibilidad de dirigir a su país, la acepta, porque es el máximo honor que le pueden hacer a uno y seguro lo va a hacer de la mejor manera".

Respecto a las próximas Eliminatorias en Sudamérica

"Va a ser como siempre. Sudamérica es dificilísimo, disputadísimo. Lo de Brasil, Argentina... Uruguay empezó proceso de recambio. Ecuador tenía la selección con el promedio de edad más joven. Hay selecciones que se fueron preparando. Venezuela también tiene una generación importante, los que jugaron la final del mundial juvenil".

¿Tuvo oferta para dirigir en Perú?

"En este momento tengo mi foco acá. En algún momento estuve cerca de Sporting Cristal. No se dio. Ahora estoy aquí (Aucas). (Desde Universitario) No me consultó ninguna persona, como sí lo hizo Sporting Cristal en su momento mediante el presidente, sino un empresario: me habló de la 'U', pero yo estaba bastante avanzado acá. No es que no le di importancia, porque es grandísimo club, pero no le di aliento a que procediera porque ya yo estaba decidido".

