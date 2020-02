Millonarios vs. Always Ready se enfrentan por la primera fase de la Copa Sudamericana. | Fuente: CONMEBOL Sudamericana - Twitter

Millonarios vs. Always Ready EN VIVO | Hoy 6 de febrero desde las 7:30 p.m. (hora peruana y colombiana, y 8:30 p.m. en Bolivia), el 'Ballet Azul' recibe a la 'Banda Roja' de Bolivia. No te pierdas este emocionante encuentro de la primera fase de la Copa Sudamericana. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Fecha y hora del Millonarios vs. Always Ready

Jueves 6 de febrero a las 7:30 p.m. (hora peruana y colombiana, y 8:30 p.m. en Bolivia).

Lugar

Estadio El Campín de Bogotá.

Millonarios vs. Always Ready: transmisión minuto a minuto