Liga de Quito vs. Sao Paulo EN VIVO: partidazo en el Morumbí por cuartos de Copa Sudamericana

⚽️ Acompanhe como foi o último treino do Tricolor antes do duelo decisivo contra a LDU!



📺 Assista na #SPFCplay ➡️ https://t.co/tMF0pnrGhm

📺 Ou no YouTube ➡️ https://t.co/fQwxFM9MBc#VamosSãoPaulo 🇾🇪



🎥 Gutierre Filmes pic.twitter.com/ouPvr64Ebr